Lavaglut am Bodensee - Eine Reise zu den Hegau-Vulkanen

Aus der hügeligen Region am westlichen Ende des Bodensees ragt steil eine Kette von Vulkanen (Bild oben). Sie entstanden vor 15 Millionen Jahren, wurden von den Gletschern der Eiszeit abgeschliffen – bis nichts mehr übrig war als die Schlote. Zu ihren Füßen trabte das Urpferdchen Hipparion - Archäologen entdeckten sein Skelett am Höhwenegg. Aber es sind nicht nur Vulkane, die die Landschaft des Hegau formten, es ist auch das Wasser der Donau, die versickert, den Kalk löst, ein unterirdisches Höhlensystem schafft und in der Kleinstadt Aach sprudelnd wieder an die Oberfläche tritt.