Bayern - Land des Wassers

Die Dokumentation erzählt Geschichten aus Bayern rund ums Thema Wasser. Sie führt vom Großen Rappensee bei Oberstdorf bis hin zum wild-romantischem Wörnitz-Flussbad in Dinkelsbühl. Sucht man einen Ort in Bayern, an dem Fluch und Segen des Wassers in einem Kunstwerk vereint sind, so landet man bei Münchens eindrucksvollstem Brunnen, dem Wittelsbacher Brunnen. Weiter geht es zur Breitachklamm und zum auf 2047 Metern gelegenen Großen Rappensee.

Datum: 11.05.2022