KwaZulu-Natal - Der Mythos vom wilden Land

Traditionelle Zulu-Hochzeit

Quelle: ORF/Manuela Zips-Mairitsch

Letztlich unterscheidet sich die Inszenierung einer "exotischen fremden Kultur" nur wenig von der Inszenierung einer unberührten Wildnis wie sie der "Big Five" Tourismus in den Wildreservaten hervorbringt. In beiden Fällen knüpfen die Repräsentationen an die bestehenden Vorurteile zum "wilden Kontinent" Afrika an. In KwaZulu-Natal existieren aber auch Bemühungen, die betroffenen Gemeinschaften soweit in ihre eigene Vermarktung miteinzubeziehen, dass sie gestaltend auf den Abbau der Vorurteile eingreifen können. Zumindest sollen sie an den Einnahmen aus dem Ethnotourismus teilhaben, der auf ihren kulturellen Überlieferungen beruht.



Die viel beschworene Politik der Gemeinschafts-orientierten Entwicklung (Community-based Development) soll all jene im früheren Apartheidsstaat ausgeschlossenen Gurppen an den sie betreffenden Entscheidungen beteiligen. Damit die Einladung zum "Walk on the Wild Side" nicht zur Einbahnstraße wird. Wie sonst ließen sich die alten Stereotypen widerlegen als in der unmittelbaren Konfrontation? In KwaZulu-Natal werden mitunter "unberührte Wildnisse" neu geschaffen, indem ertragsschwache Rinderfarmen zu Boutique-Reservaten umgeformt werden. Nashörner, Elefanten, Löwen usw. werden zugekauft und längst verloren geglaubte Naturlandschaften wiederhergestellt. Mit der Zustimmung der angrenzenden Gemeinschaften werden so auch hoch qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen. Denn kaum eine Ressourcennutzung benötigt soviel menschliches Knowhow und gezieltes Management wie die "renaturalisierte Wildnis". Öko- und Ethnotourismus sollen sich in KwaZulu-Natal zu den beiden Standbeinen für die wirtschaftliche Ermächtigung der Bevölkerungsmehrheit entwickeln.