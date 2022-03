Kräuterwelten - In den Alpen

Im Benediktinerstift Admont taucht der Film in die größte Klosterbibliothek der Welt ein, und in Heiligenblut am Großglockner zeigt er, wie die Trachtenfrauen die Kräuterweihe feiern, einen lange Zeit vergessenen Brauch aus vorchristlichen Zeiten. In den Dolomiten in Südtirol bringt Gourmet-Koch Franz Mulser den Geschmack der Alm auf die Teller.