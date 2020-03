Dokumentation

Ist unser Wald noch zu retten?

Markus Wunsch, Förster in Schleiden in der Nordeifel, zählt bei den Fahrten durch sein Revier täglich neu erkrankte Bäume. Ob es den Wald, wie wir ihn kennen, in einigen Jahren noch gibt?

Produktionsland und -jahr:

Datum: 17.03.2020