In den Kitzbüheler Alpen mit Marlies Raich

Marlies Reich mit dem Hopfgartner Stefan Ager vor dem 400 Jahre alten Salvenakirchl auf der Hohen Salve.

Quelle: ORF/Toni Silberberger.

Unterhalb dieser alpinen Panorama-Dachterrasse erstreckt sich die gleichnamige Ferienregion in den Kitzbüheler Alpen. Von den ersten Sonnenstrahlen nach einer Nacht am Berggipfel wachgeküsst zu werden - das hat schon was. Es ist ein einzigartiger Moment, der wohl für jeden Bergfreund unvergesslich bleibt.



So auch für Marlies, am Feldalphorn, inmitten der Kitzbühler Alpen. Felsige Gipfel, schroffe Felswände, mystische Höhlen und sanfte Grasberge werden zu Fuß, mit dem Bike und als krönender Abschluss aus der Luft erkundet: Der Tandem-Flug über die Hohe Salve mit einem atemberaubenden Bergpanorama ist nicht nur für Marlies ein spannendes Bergabenteuer.



Eine Dokumentation von Theresa Weiler