Im Schatten der Karpaten (2/2): Rumäniens Weisheit

Graf Kálnoky widmet sich der vorsichtigen Restaurierung seines Schlosses und fühlt sich gleichzeitig verantwortlich für die Förderung der Roma-Kinder in der Nachbarschaft. Sie leben noch weitgehend am Rande der Gesellschaft. Junge Rumänen wie Andrea Vata-Dienes haben bereits eine neue Identität gefunden: eine europäische mit lokalem Kolorit. Das "Electric Castle Festival" in Cluj (Klausenburg) ist im besten Sinne international. Die Stadt in Siebenbürgen wird dank ihrer kreativen Szene bereits als das "New Berlin" gehandelt.