Im Bann des Polarlichts

Der US-Amerikaner Chad Blakely ist vor einigen Jahren nach Abisko gekommen, ein kleiner Ort kurz vor der schwedisch-norwegischen Grenze an der Erzbahntrasse von Kiruna nach Narvik. Er veranstaltet Fotokurse für Touristen, die von den bizarren Lichterscheinungen angelockt werden. In jedem Winter kommen sie zu Tausenden, sogar aus China, und hoffen, bei Temperaturen bis minus 30 Grad Celsius die Aurora borealis in Lappland einmal selbst erleben zu können. Das Mikroklima und die dunklen Nächte sorgen in Abisko dafür, dass man das Nordlicht dort so gut beobachten kann wie sonst kaum irgendwo auf der Welt.