Holz - Ein wertvolles Gut

Holz bietet unglaublich viele Verwendungsmöglichkeiten. Ob im Bauwesen, als Möbel, in der bildenden Kunst, als Musikinstrument, als Rohstoff für Papier oder als Brennmaterial. Aber auch das Holz in seiner Lebensform - der Baum, der Wald - es birgt ungeahnte Ressourcen und es ist Sauerstofflieferant ersten Ranges. Vor allem Oberösterreich ist reich an diesem edlen Naturprodukt. In diesem "Österreich-Bild" werden die vielen Facetten von Holz dargestellt.