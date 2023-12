Hochalpen - Neue Wege in den Bergen

Ines Pedoth hat das "Alpine Work Team" von Peter Trenkwalder bei den Arbeiten am Berg in Schnee und Eis besucht und erfahren, dass man bei der herausfordernden Renovierung wegen stabilerer Wetterverhältnisse auf die Wintersaison setzt. Die neuen Hüttenwirte im Becherhaus, Edeltraud und Lukas Lantschner, verraten, warum sie lieber eine so abgelegene Location bewirtschaften als im Tal zu arbeiten.



Die Brixner-Hütte auf 2.280 Metern hat Quereinsteiger mit Studienabschluss als neue Hüttenwirte, unter ihnen Magdalena Jöchler. Die Südtirolerin will im Winter weiterhin als TV-Regisseurin in Wien arbeiten und im Sommer auf der Alm. "Wenn es dieses Corona-Jahr nicht gegeben hätte, ich glaube nicht, dass ich die Schneid gehabt hätte, das zu machen", sagt sie, "doch schon der erste Lockdown hat gezeigt, man muss die Chancen nutzen wie sie kommen, man muss das Leben nehmen wie es kommt. Man muss die Zeit nutzen, und das machen, was einem Spaß macht, weil das Leben hat man nur einmal."