Hoch hinaus - Die Kirgistan-Expedition: Im Niemandsland (1/5)

Nach der Ankunft in Osh im Süden Kirgistans reist das Expeditions-Team in tagelangem Trekking Richtung Base Camp im Min-Teke Tal, das Gepäck verteilt auf 24 Lasttiere. Plötzlich findet sich das Team allein in der kargen Wildnis. Ohne Tiere, Führer, Zelte, und ohne Handy-Empfang ...