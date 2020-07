Hermann Maier: Meine Heimat - Naturjuwel Salzburg

Hermann Maier mit Adler auf dem Arm, mit Falknerin Rebecca von der Burg Hohen Werfen.

Im Salzburger Oberland besucht Hermann Maier den Biologen Johannes Fritz. Er und sein Team kümmern sich um Waldrappe, eigentümliche Zugvögel, denen das Ziehen ins südliche Winterquartier erst beigebracht werden muss. Die Vögel lernen, ihren menschlichen Zieheltern, die in einem Ultraleichtflugzeug sitzen, zu folgen. Bei einer der ersten Trainingseinheiten war Hermann Maier dabei: "Waldrappe sind auf den ersten Blick nicht sehr hübsch, aber dafür merkt man sich ihren Anblick. Es sind Charaktervögel von herber Schönheit."



Salzburg erstreckt sich vom Großvenediger im Süden des Landes über die schroffen Gipfel der nördlichen Kalkalpen bis zum Seengebiet im Salzburger Oberland. Die schmelzenden Gletscherzungen im Nationalpark Hohe Tauern lüften wahre Wildnis. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts schwinden sie im Rekordtempo. Auch das Obersulzbachkees hat sich weit zurückgezogen. Der Gletscher gibt eine Landschaft frei, in die der Mensch seit Beginn der Eiszeit nicht eingegriffen hat. Diese Wildnis im Wandel regt zu Forschungen an.



In der Landeshauptstadt sind Natur und Stadt kein Widerspruch. Mit Mönchsberg, Festungsberg und Kapuzinerberg zieht es viele Wildtiere in die Nähe der Zivilisation. Unterhalb der Hohen Festung brüten seit jeher Dohlen und Falken und am Kapuzinerberg spazieren Gämsen. In den vergangenen 200 Jahren hat sich auch in Salzburg viel verändert. Nach wie vor aber hat die Almwirtschaft einen hohen Stellenwert und für den Erhalt weiträumiger Naturräume wurde und wird viel getan. Durch die Renaturierung vieler Flussläufe ist den Bibern eine Rückkehr gelungen, ebenso wie den Fischottern. Was diese Wassermarder mit dem sagenumwobenen "Tatzelwurm" zu tun haben, verrät das "Universum" über das Naturjuwel Salzburg.