Dokumentation
Herbstschlag
Der Film zeigt die Stimmungswechsel von der Spätsommer-Melancholie zur Begeisterung für den Indian Summer, vom fröhlichen Erntedank zum besinnlichen Allerheiligen im Herbst. Ein spektakuläres Schauspiel: Angefangen beim Licht des Altweibersommers und dem Leuchten der Farben im Goldenen Oktober bis zu den stürmischen Winden auf den Seen im Sauerland, dem Novembernebel am Niederrhein und dem ersten Dezemberschnee im Bergischen Land. Es sind die schönsten und poetischsten Seiten des Herbstschlags.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 20.10.2025
- 13:15 - 14:00 Uhr