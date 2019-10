Heilsame Orte: Natur und Besinnung in Salzburg

Die katholische Kirche gibt in Salzburg nun ein kräftiges Lebenszeichen von sich und klinkt sich bewusst in die Work-Life-Balance Debatte ein: Neun "Heilsame Orte" - Klöster und andere geistliche Häuser - öffnen ihre Türen für alle Menschen, die eine Auszeit brauchen. Konfession spielt keine Rolle - Teilnahme an christlichen Zeremonien ist keine Bedingung für das Verweilen an den Heilsamen Orten. Beeindruckendes Natur-Panorama, wie das Mesnerhaus inmitten der Loferer Berge in Maria Kirchental, in Kombination mit begleitendem Entspannungs-Programm, wie zum Beispiel Meditation und Qui-Gong im geistlichen Zentrum Embach, sollen helfen, "die innere Mitte" wieder zu finden. Heilsame Orte: Die Marketing-Strategie einer Institution, die in Österreich järhlich Mitglieder einbüßen muss? Oder ein ehrliches Zeichen der Öffnung, ein Eingehen auf die Bedürfnisse des modernen Menschen, Kirche ganau da, wo man sie braucht?