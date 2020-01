Die Haischule

So harmlos war der Umgang mit ihnen allerdings auch für Ritter nicht immer. Vor acht Jahren wurde er im seichten Wasser der Sharkbeach von einem Bullenhai in die Wade gebissen. Nur mit Glück überlebte der Schweizer diesen schweren Unfall und konnte sein Bein behalten. Doch der Begeisterung für die Haie tat dieser Biss keinen Abbruch. Der Dokumentarfilmer Otto C. Honegger filmte Erich Ritter über und unter Wasser bei dessen Instruktionen von Tauchtouristen. Dabei lernte er die Haie als faszinierende, elegante aber auch bedrohte Raubtiere kennen.