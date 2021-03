Grünes Glück - Gartenkultur in Vorarlberg

Die neuen Gärtner kommen aus allen Berufsgruppen und begeistern sich für das Legere und Struppige. Eine Dokumentation über Gemeinschaftsgärten, Permakultur, Gärten im öffentlichen Raum und Feldküchen. Theresa Bilgeri war im Gemeinschaftsgarten der Gartenfreunde in Bezau, am gemeindeeigenen Gutshof Heidensand in Lustenau und an vielen anderen interessanten und bunten Ecken des Landes: Grünes Glück ist überall.