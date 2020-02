Englands schönste Gärten - Grüner Lifestyle für alle Lebenslagen

Zum Abschluss besucht Karl Ploberger in London die "Chelsea Flower Show“, über 100 Jahre alt und ein Muss für jeden Gartenliebhaber. Hier präsentiert die Weltspitze der Gartenarchitekten und Gestalter alljährlich, was sie zu bieten hat und zu leisten vermag. Besonderen Charme zeigen die kleinen, auf ein paar Quadratmeter beschränkten, so genannten "artisan gardens", also die Künstlergärten. Ihre Schöpfer zaubern auf kleinstem Raum wahre Wunderwerke an Gartengestaltung, an denen man sich kaum satt sehen kann.