Golfstrom - Der große Fluss im Meer

Schon seit Langem ist der Golfstrom für Forschungen aller Art von Interesse, hierzu werden Tiefseefische mit Sendern ausgestattet. Um den Golfstrom bis in eine Tiefe von 4000 Metern erforschen zu können, haben Ingenieure überdies eine neue Generation von Hightech-Bojen entwickelt. Doch der Golfstrom hat nicht nur Auswirkungen auf Gewässer, sondern auch auf die umgebenden Landstriche. Und so besucht das Filmteam experimentierfreudige Gärtner in Irland, hartgesottene Dorschfischer in Norwegen und Archäologen im Norden Schottlands.