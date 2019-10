Je skurriler die Gegensätze, desto deutlicher wird das Phänomen "Wienerwald": Beethoven schreibt vollkommen ertaubt seine "Missa solemnis", ein Laufkäfer jagt einem Regenwurm nach. Schiele zeichnet in seiner Jugend Naturstudien und Landschaften, metallblaue Frühlings-Mistkäfer werden von Milben gepeinigt. Arnold Schönberg verewigt in den "Gurre-Liedern" einen Sonnenaufgang, Siebenschläfer brechen in ein Marmeladeglas ein.Höhepunkte der zoologisch-künstlerischen "Geschichten aus dem Wienerwald" sind unter anderem jener Moment, als eine Wildsau einen Kinderball zum Platzen bringt, das "Abschlachten" eines armen Regenwurms aus der Sicht eines Laufkäfers, ein geradezu unwirklicher Sonnenaufgang über Mödling und eine Dachbodentour mit zwei Siebenschläfern.