Geheimnisse zwischen tausend Hügeln - Streifzug durch Bucklige Welt und Wechselland

Sie stellen in ihrer Dokumentation die niederösterreichische Region und deren Menschen vor, die in den letzten Jahrzehnten einen großen Wandel durchgemacht haben.

Gezeigt werden die Bemühungen der Einheimischen, ihre Lebensumwelt nachhaltig zu gestalten und etwa den Herausforderungen des Klimawandels sinnvoll zu begegnen. Dazu gehört das Bemühen, die Produktion und Verarbeitung einheimischer Produkte zu fördern. Auf diese Weise beweisen die Bewohner der Region über lokale Initiativen globale Verantwortung. Die Wertschätzung für das Eigene, das Regionale wird spürbar. Zudem zeigt der Film die Naturschönheiten der Region aus neuen Blickwinkeln und bietet einen ungewöhnlichen Einblick in die Natur, Kultur, Kulinarik sowie in das reiche Brauchtum der Menschen.