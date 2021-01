Fremd im Inselparadies - aus der Reihe "Der Südpazifik"

Der Südpazifik ist reich an sehr eigenartigen Tieren. Aber manche Tiere sind so eigenwillig, dass nicht einmal geklärt werden kann, was sie eigentlich sind. Sicher ist nur, dass der Kagu ein Vogel ist und auf der Insel Neukaledonien lebt. Nach diversen äußeren Attributen zu urteilen, könnte er ein weitschichtiges Familienmitglied von Reihern oder Tauben sein. Doch es besteht keinerlei Verwandtschaftsverhältnis. Am ehesten scheint er mit einem anderen Sonderling verwandt: mit der am anderen Ende der Welt in Südamerika lebenden Sonnenralle. Doch die beiden unterscheiden sich in einem wichtigen Punkt. Die Sonnenralle kann fliegen, was der Kagu schon lange verlernt hat.