Tappenkarsee oberhalb von Kleinarl

Quelle: ORF/ORF-Salzburg

Dieser Wasserreichtum fällt Salzburg glücklicherweise zu. Aber warum wird ausgerechnet Salzburg dieser Reichtum beschert? Wo regnet es nun tatsächlich am meisten in Österreich? Gibt es den Salzburger Schnürlregen wirklich? Und wie wird das kostbare Nass gespeichert? Antworten auf diese Fragen versucht ORF-Salzburg-Redakteur Reinhard Grabher, in seinem Film "Flüssiges Gold - Wasserreiches Salzburg" zu geben.



Wasser ist Lebensmittel Nummer eins, unverzichtbar und lebensnotwendig, aber nur drei Prozent des gesamten Wasservorkommens in Salzburg werden als Trinkwasser genutzt. Was aber passiert mit dem restlichen Wasser? Wie wichtig ist dieses besondere Geschenk für Salzburg? Schon die Römer wussten um die Wichtigkeit des Wassers, denn "sanus per aquam" - gesund durch Wasser - hat viele Facetten.