Faszination Arktis - Tauchgang unter dünnem Eis

Packeis auf dem arktischen Ozean, so weit das Auge reicht - kalt, stürmisch, unwirtlich. Es herrscht völlige Stille. Doch im Wasser und unter dem Eis wimmelt es nur so von Leben. Belugas, Narwale, Robben, Quallen, Fische und Myriaden von Kleinlebewesen versammeln sich dort, wo der Rand des Meereises auf den offenen Ozean trifft. All diese Tiere machen eine ungewohnte Begegnung: zwei menschliche Wesen in Polarmeer-tauglichen Tauchanzügen.

Datum: 20.01.2021