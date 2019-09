Europas Urwälder: Wilde Karpaten

Bis zu 45 Meter hohe und 400 Jahre alte Bäume stehen in dem größten zusammenhängenden Buchen-Urwald Europas. Seine abgeschiedene Lage an unzugänglichen Berghängen hat den Urwald in Rumänien bis heute überleben lassen. Denn an leichter zugänglichen Stellen werden auch alte Bäume gerodet und als Bau- und Brennholz verkauft.