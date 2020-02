Diese Lämmer weiden direkt am Meer an der Felsküste von North-Wales.

Quelle: ORF/Interspot Film/Gernot Lercher

Die letzten Nomaden Europas sind Wanderhirten, die mit riesigen Schaf- und Rinderherden oft Hunderte Kilometer durchs Land ziehen, um von Winterweide zu Sommerweide und wieder zurück zu kommen. Auf alten Wegen, dem Wechsel der Jahreszeiten und den Spuren vieler Generationen folgend.



In eindrucksvollen Bildern führt die Dokumentation "Europas letzte Nomaden" quer durch Europa: vom Grenzland Rumäniens zur Ukraine im europäischen Osten bis weit in den Westen Europas, an die Atlantikküste von Wales; vom Hochgebirge der Ötztaler-Alpen ins Zentrum der Iberischen Halbinsel, in Don Quichotes La Mancha, und schließlich wieder hinauf ins Bergland der südfranzösischen Cevennen.