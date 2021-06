The Long House (Sussex)

Quelle: ORF/allFilm

Mitten in London findet man unweit des Piccadilly Circus den "Phoenix Garten", der vom Sozialarbeiter Christopher Raeburn geleitet wird. Auf der "Chelsea Flower Show" trifft Karl Ploberger den Gewinner der Kategorie "Bester Showgarten", den Gartenarchitekten James Basson und lernt eine ganz eigenwillige Gartengestaltung kennen.

Bei seiner Reise besucht der Biogärtner noch "Penns in the Rocks". Große Felsen, die hier Teil der Gegend sind, verleihen dem Garten ein besonderes Flair, ebenso wie das extravagante Ambiente von Haus und Garten von "Polesden Lacey". "Fairlight End" ist ein sehr moderner Garten, das Wohnhaus hingegen stammt aus 1720. Sein Besitzer Christopher Hutt möchte einen modernen, zeitgemäßen Garten haben und so kam es zu der Symbiose von Tradition und Innovation. Eine erfolgreiche Kombination der englischen Gartenkunst!