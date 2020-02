Die Reise führt noch weiter zu anderen Gartenparadiesen u.a. nach Rodmarton Manor, einem Musterbeispiel aus der Hochblüte der Arts & Crafts-Bewegung. Eine ganze Künstler- und Handwerkerkolonie hat hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts gearbeitet, das Haus erbaut und den Garten angelegt. Als Gegenbewegung zur industriellen Massenfertigung mit ihrer dürftigen Gestaltungsqualität und als Kampfansage an die im viktorianischen Zeitalter so beliebten Teppichbeete. Mittlerweile mehr als 100 Jahre alt und zu einem Gutteil noch mit der Originalbepflanzung was Hecken und Bäume betrifft. Ein zeitloses Juwel, das in einem ganzen Jahrhundert nichts von seinem ursprünglichen Charme eingebüßt hat.