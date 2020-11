Einsatz in Alaska: Auf Streife in der Wildnis

Und Sherri Ewing betreibt ein Outdoor-Restaurant - in einem Zelt am Strand kocht ihr Sohn Gourmetspeisen. Der Seetang und die Venusmuscheln auf dem Teller sind aus Kodiak. Was sie alle an Alaska so fasziniert, ist die einzigartige Wildnis, eine der wenigen, die es in dieser Größe auf der Erde noch gibt. Der US-Staat gehört zu den schönsten, eindrucksvollsten und in weiten Teilen noch unberührten Ökosystemen der Welt.