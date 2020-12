Ein Meer von Vulkanen - Teil (2/4) der Reihe "Der Südpazifik"

Ein Korallenriff - geheimnisvolle Unterwasserwelt

Quelle: ORF/BBC/Constantinos Petrinos

Die Dokumentation steckt voller unbekannter Phänomene, die noch nie von Naturfilmern porträtiert wurden. So drehte ein Team unter Wasser im Kingman-Riff, einem winzigen unbewohnten Atoll, das mehr als 5.000 Kilometer vom nächsten Kontinent entfernt ist.



Kingman ist eines der allerletzten unberührten Korallenriffe der Welt. Hier leben nicht nur unglaubliche 200 Korallenarten, sondern auch bunte Riesenmuscheln in einer Zahl, wie sie noch nie im Tierfilm zu sehen war. Einmalige Aufnahmen gelangen auch in einem winzigen zu Französisch-Polynesien gehörenden Atoll: Schwarzspitzen-Riffhaie jagen zu Hunderten in wenige Zentimeter tiefem Wasser nach Fischen, die schwarzen Flossenspitzen weit in die Luft gestreckt.