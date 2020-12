Ein Fluss lebt auf - Die Revitalisierung der Traisen

Renaturierte Traisen

Quelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich

Kurt Mündl zeigt in eindrucksvollen Bildern in "Universum"-Qualität, wie der vor Jahrzehnten begradigte Fluss nun wieder an die Natur zurückgegeben wurde. Das Ergebnis der umfassenden Revitalisierung kann sich sehen lassen: Auf einer Fläche von ungefähr 150 Hektar wurde ein für die Region und für Fließgewässer typischer Lebensraum neu geschaffen. Davon profitieren etwa 40 Donau-Fischarten sowie zahlreiche andere zuvor gefährdete Lebewesen - Säuger, Vögel, Amphibien und Insekten.