Die Wiener Alpen - Vom Pioniergeist zur Sommerfrische

Das Grand Hotel Südbahn am Semmering

Quelle: ORF/Marx Media

Am Semmering selbst steht das legendäre Südbahnhotel, seit den 1960er Jahren ist es nicht mehr in Betrieb. Der Glanz des ehemaligen Palasthotels versprüht heute einen eher morbiden Charme. In den 1990ern wurde das Jugendstiljuwel teilrenoviert und bietet nun dem Kultursommer Semmering seine Basis. 1925 und 1926 errichtet, war die Raxseilbahn die erste touristische Personalseilbahn Österreichs. Abseits vom Massentourismus führt sie die Besucher und Besucherinnen auf fast 1.600 Meter Seehöhe in ein alpines Wunderland. Hier kann man der Hitze der Ebene entfliehen und zahlreiche Wanderrouten starten.