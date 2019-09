Die Wiege des Alpinismus - Vom Ankogel auf die Berge der Welt

Hautnah am Geschehen und authentisch sind jene Dokumentarfilme, die der österreichischen Regisseur Gerald Salmina seit vielen Jahren über alpinistische Höchstleistungen dreht. Seine Kinodokumentation "Mount St. Elias" zählt zu den erfolgreichsten Bergfilmen der letzten Jahre. Im Film von Gernot Stadler erzählt Salmina, von den extremen Risiken, die mit der Herstellung von Bergdokumentationen verbunden sind und warum er sie immer wieder auf sich nimmt.



Neben den wichtigsten Stationen in der Geschichte des Alpinismus entführt der Film auch zu den schönsten Plätzen im Nationalpark Hohe Tauern rund um den Ankogel, dorthin, wo alles begann. Waren es die Pioniere des Alpenvereins, denen die Erschließung der heimischen Bergwelt zu verdanken ist, so sind es auch heute noch viele freiwillige Helfer des Österreichischen und des Deutschen Alpenvereins, die das weitverzweigte Wegenetz in den Alpen in Stand halten und neue, sichere Wege anlegen.