Die Steyr - Wilder Fluss im Land der Hämmer

Johann Schmidberger schmiedet Rüstungen für die Schweizer Garde

Quelle: ORF/ORF- Oberösterreich

Der Steyrfluss hat nicht nur das Land geprägt, sondern auch die Menschen. Wild und ungezähmt waren sie, die Rebellen der Berge. Im Wilderermuseum St. Pankraz ist Ihnen eine Ausstellung gewidmet.



Über 500 Jahre lang dröhnten die Schmiedehämmer. Messer, Sensen, Schwerter und Rüstungen gingen vom Steyrtal in die Welt hinaus. Heute zeugen kulturhistorische Juwele wie das Sensenschmiedeensemble Schmiedleithen in Leonstein, die Schwertschmiede Schmidberger, die Maultrommelwerkstätten in Molln und das Messerermuseum in Steinbach von der glanzvollen Vergangenheit.



Mit der Steyrtal Museumsbahn gelangt man schließlich zur Wallfahrtskirche und dem Postamt Christkindl vor den Toren der altehrwürdigen Eisenstadt Steyr.