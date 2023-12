Die Sterngucker - Zwischen Himmel und Erde

Reise durch das Universum: Astrofotograf im Deep Space, AEC

Zu den Männern, die auf Sterne starren, gehört auch Egon Döberl. „Angefangen hat das mit zwölf Jahren, ich habe durch ein Fernrohr geschaut und dann haben mich die Sterne nicht mehr losgelassen“, erzählt der gelernte Maurer und nunmehrige Teleskopbauer aus Grünbach bei Freistadt. Die Europäische Südsternwarte (ESO) rückt in Chile mit zwölf Teleskopen „Made im Mühlviertel“ erdähnlichen Planeten näher, ebenso wie viele andere Himmelsforscher aus aller Welt. Döberls Firma „Astrosysteme Austria“ (ASA) erlebt dadurch einen kometenhaften Aufstieg.



Gestalter Roland Huber und Kameramann Alex Limberger haben den Unternehmer nach Serbien begleitet, wo das größte ASA-Teleskop, das bisher gebaut wurde. Nur damit gelingt es so genannte Doppelsterne zu erkennen, Sterne also, die am Himmel als nur ein einziger Stern erscheinen, weil sie so nahe beisammenstehen.



Das ORF-Team hat auch den „königlichen“ Sterngucker Richard Gierlinger aus Rainbach im Innkreis besucht. Ihm ist eine seltene Ehre zuteil geworden: So wie der Chirurg Dietmar Hager, ist auch er Mitglied der elitären „Royal Astronomical Society“ mit Sitz in London. Die große Leidenschaft des Innviertlers ist die Jagd nach kleinen Planeten. Deshalb trägt nun ein Asteroid ganz offiziell den Namen seiner Heimatstadt – „Schärding“. Schließlich porträtiert Justin Kabaus aus Gallneukirchen in spektakulären Zeitrafferaufnahmen den Sternenhimmel. Nächtelang harrt er dafür in der Kälte auf der Hohen Dirn aus. Denn für ihn ist die Nacht in den Bergen alles andere als schwarz.