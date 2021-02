Die Lausitz von oben

Von oben zeigen sich neue und alte Strukturen, die vom Boden aus kaum sichtbar sind. Zwischen Industrieruinen und Uferböschungen haben Menschen braches Land zur Experimentierwiese gemacht. Da ist zum Beispiel der Leuchtturm von Heike Struthoff am Geierswalder See. Vor über zehn Jahren beschloss sie, am Restloch ein Hotel zu bauen. Inzwischen läuft das Geschäft mit dem selbst kreierten Leuchtturm-Hotel.