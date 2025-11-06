Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine fröhliche Szene in einem Außenpool, wahrscheinlich in einem Thermalbad. Im Vordergrund sind vier Kinder zu sehen, die im Wasser spielen. Sie haben nasse Haare und tragen Badebekleidung. Die Kinder zeigen mit ihren Händen nach oben, offenbar erfreut über das Wasser, das aus einer etwa zwei Meter hohen Wasserrampe herabfließt. Im Hintergrund ist ein älterer Mann zu erkennen, der entspannt im Wasser sitzt. Der Pool ist von einer grünen Hecke umgeben, und im Hintergrund sind Bäume und weitere Freizeitbereiche sichtbar. Der Himmel scheint sonnig, was auf angenehmes Wetter hindeutet. Die gesamte Szene vermittelt ein Gefühl von Freude, Erholung und Freizeitaktivität.

Die Kraft des Wassers - Heilquellen in der Steiermark

Österreich darf mit seinen vielen Heil- und Mineralquellen, Moor- und Schlammvorkommen getrost als Bäderland bezeichnet werden.

Das Bild zeigt einen ruhigen Spa-Bereich in der Natur, insbesondere die Therme Blumau - Vulkania. Im Vordergrund führt ein hölzerner Steg an einen blauen Thermal-Wasserpool, dessen Oberfläche leicht dampft. Um den Pool herum sind einige Steine und pflanzliche Elemente wie Gras und Sträucher. Im Hintergrund sind mehrere Liegen mit weißen Sonnenschirmen angeordnet, umgeben von Bäumen und einer ruhigen Umgebung. Die Sonne steht tief am Horizont und erzeugt eine friedliche Atmosphäre. Neben den Liegen sind auch einige Bäume und eine kleine Grünfläche sichtbar. Es scheint ein ruhiger und entspannender Ort zu sein, der für Wellness und Erholung genutzt wird.
Therme Blumau - Vulkania
Quelle: ORF - Steiermark

Der Reichtum an Quellen spiegelt sich in einer Vielzahl an Kurorten und Heilbädern wieder. Die regionalen Unterschiede und Landschaftstypologien bieten ein vielseitiges Spektrum: Luftkur, Badekur, Trinkkur, Sommerfrische, Winterkur. Kurorte und Heilbäder dienen nicht allein der Gesundheit, sie haben vielmehr ebenso soziale Funktionen und sind beliebte Urlaubs- wie Ausflugsziele.

Ein Film von Ulrike Berger.

