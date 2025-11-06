Dokumentation
Die Kraft des Wassers - Heilquellen in der Steiermark
Österreich darf mit seinen vielen Heil- und Mineralquellen, Moor- und Schlammvorkommen getrost als Bäderland bezeichnet werden.
- 06.11.2025
- 11:50 - 12:15 Uhr
Der Reichtum an Quellen spiegelt sich in einer Vielzahl an Kurorten und Heilbädern wieder. Die regionalen Unterschiede und Landschaftstypologien bieten ein vielseitiges Spektrum: Luftkur, Badekur, Trinkkur, Sommerfrische, Winterkur. Kurorte und Heilbäder dienen nicht allein der Gesundheit, sie haben vielmehr ebenso soziale Funktionen und sind beliebte Urlaubs- wie Ausflugsziele.
Ein Film von Ulrike Berger.