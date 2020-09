Die Gärten der Habsburger (2/2) - Die Gartenpracht auf dem Land

Bad Ischl, Kaiservilla.

Quelle: ORF/RANfilm

Ähnlich hoch im Kurs stand sonst nur Bad Ischl mit seinem ausladenden Garten rund um die Villa. Manchmal fielen den Habsburgern die schönen Grünanlagen auch in den Schoß, wie etwa in Schloss Hof, dessen barocke, terrassenförmige Gartenanlage Prinz Eugen von Savoyen innerhalb weniger Jahre nach den Plänen des Garteningenieurs Anton Zinner errichten ließ und damit einen der bedeutendsten Gärten des deutschsprachigen Raumes schuf. Dreißig Jahre später erwarb Kaiserin Maria Theresia den Landsitz, nachdem sie vorher dort mit ihrem Ehemann Franz Stephan bei einem Gartenfest zu Gast war.



Auch die Herrscherfamilie selbst verstand sich auf das Gärtnern, so etwa Franz II./I. oder auch Franz Joseph. Erzherzog Johann beschäftigte sich in der Steiermark mehr mit der Landwirtschaft.