Dokumentation

Deutschland bei Nacht - Im Zauber der Dunkelheit

Das Leben bei Nacht ist weitaus vielfältiger als das, was gemeinhin unter "Nachtleben" verstanden wird. Die Dokumentation leuchtet die Bandbreite dieses "Nachtlebens" in Deutschland aus. Sie zeigt Naturphänomene ebenso wie die rastlosen Aktivitäten der Menschen. Stationen sind die Allgäuer Alpen, der Pfälzerwald, das Wattenmeer, der Bodensee und viele weitere Orte, an denen die Natur in der Nacht mit Überraschungen aufwartet.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 08.11.2021