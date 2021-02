Wie eine Nussschale mutet die kleine Fähre "Krokolino" an, die im Sommer die Städter zwischen Köln-Weiss und Köln-Zündorf befördert. Ein alter Segler dient dem Fährmann als Wohnzimmer und Werkstatt. Dahinter eine prachtvolle Kulisse: Der Dom bestimmt das Stadtbild von Köln, kein Gebäude darf höher sein als seine Türme. Gegenüber, am rechten Rheinufer, steht eine Currywurstbude - ein Imbiss, der die Würstchen auch an die Kommissare im Kölner "Tatort" verkauft.