Der Rhein von oben (3/5)

Das Rheintal hinter Bingen gilt als Inbegriff der deutschen Romantik. Über die Hälfte seines Weges bis zur Nordsee hat der Rhein nun hinter sich gebracht. Nun ist er ein stolzer Fluss geworden. Das Mittelrheintal liefert Stoff für Sagen, Opern und Kriege. Es gibt Burgen im Kilometertakt und Wein, den die Römer in den Norden brachten. Vorbei an der sagenumwobenen Loreley zieht der Rhein zum Deutschen Eck nach Koblenz, vorbei am Siebengebirge bis nach Bonn.

Datum: 14.02.2021