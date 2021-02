Dokumentation

Der Rhein von oben (1/5)

Um keinen Fluss in Europa ranken sich mehr Mythen und Geschichten, kein Fluss wurde häufiger besungen oder bedichtet: der Rhein – ein Strom der Sehnsüchte. Die Reihe zeigt den Rhein von oben. Die Reise startet an der Quelle des Vorderrheins: dem Tomasee in Graubünden. Die Quellflüsse des Rheins, oft reißende Bergbäche, stammen aus einem weit verzweigten Gebiet. Sie fließen durch tiefe Schluchten wie die Rheinschlucht oder die der Via Mala.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 14.02.2021