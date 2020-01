Der Prater - Eine wilde Geschichte

Die Waschbären sind aus der Lobau über eine Brücke in den Prater gelangt.

Quelle: ORF/Peter Sehnal

Andere tierische Prater-Bewohner zierten sich nicht so, sich zu zeigen. Viele funktionieren die zivilisationsnahen Gegebenheiten einfach für ihre Zwecke um. "Wenn die Enten von Besuchern gefüttert werden, stehen die Graureiher oft gleich daneben", staunte Corrine, der den Grund dafür gleich darauf erkannte: "Die Brotkrümel locken auch Fische zur Oberfläche, und darauf hat der Reiher natürlich schon gewartet."



Bei manchem Darsteller wusste man vor den Dreharbeiten gar nicht, dass er im Prater überhaupt vorkommt. Der Wirt eines Schutzhauses in einer Schrebergarten-Siedlung brachte Corrine auf die Spur: "Er erzählte, dass er auf dem Heimweg in der Nacht immer wieder etwas vorbeihüpfen gesehen hätte. Und dass es viel größer und massiger gewesen wäre als ein Marder oder Fuchs." Der wissenschaftliche Berater Peter Sehnal identifizierte das korpulente Phantom zweifelsfrei als Waschbären. "Man wusste schon vorher, dass die Waschbären in der Lobau leben", so Corrine, "und es war scheinbar nur eine Frage der Zeit, bis sie über irgendeine Brücke auch in den Prater kommen."