Der Patagonia Park: Eine Reise in die chilenische Wildnis

Von Guanakos stammen die Lamas ab.

Quelle: ORF/ZED

Seit dem Jahr 2000 hat sich die Region, dank der Unterstützung von Kristin und Douglas Tompkins, extrem gewandelt. Das Ehepaar setzte sich dafür ein, dass das von Überweidung gezeichnete Land geschützt wird und kaufte Tausende Quadratkilometer Farmland auf. Das Reservat sollte zum größten Naturpark Chiles und später an die Regierung übergeben werden. Nach vierzehn Jahren harter Arbeit ist es endlich soweit. Der Traum der Tompkins wird wahr und eines der weltweit größten Umweltschutzprojekte erblickt das Licht der Welt.



Diese Dokumentation gewährt Einblick in das abenteuerliche Unterfangen der Naturschützer Kristin und Douglas, und erzählt die Geschichte einer faszinierenden Region und seiner tierischen Bevölkerung. Nandus, Huemuls, Bergviscachas und Guanakos sind hier heimisch und gehören zu den vielen verschiedenen Arten, die in dem außergewöhnlichen Refugium Schutz gefunden haben. Für die vom Aussterben bedrohten Arten ist der Patagonia Park ein himmlischer Zufluchtsort.