Dokumentation

Der Längsee - Paradies für Geist und Gaumen

Wenn Hochwürden bei Sonnenaufgang über den See paddelt und am Abend auf der Theaterbühne steht, dann weiß man, dass es ein ganz spezieller Ort ist. Der Film präsentiert den Längsee, einen weitgehend naturbelassenen Badesee in Mittelkärnten.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 22.03.2020