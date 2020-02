Der große Schamane - Heilkunst in der Kalahari

Heilungstanz des großen Schamanen Boo! Kunta und seiner Dorfgemeinschaft vor zahlenden Touristen

Quelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion

Seine wichtigste Aufgabe ist jedoch der kommunale Heilungstanz. Dieser ist die zentrale Institution der traditionellen Religion der San. In mancher Hinsicht bekräftigt der kommunale Heilungstanz eine Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für alle San im Südlichen Afrika. Bei so einzigartigen Traditionen wie dem Heilungs- und Trancetanz geht es auch um die Weitergabe des immateriellen Kulturerbes. Doch die Heilung der tiefen seelischen Wunden von Landverlust, Enteignung und Diskriminierung fällt selbst so mächtigen Heilern wie Boo!Kunta schwer. Die San sind geradezu ein Paradebeispiel für bedrohte Völker. Sie kämpfen mit dem weit verbreiteten Unverständnis für ihre Lebensweisen. Aber ihre lange Geschichte belegt auch, dass sie nicht bereit sind, ihre Vorstellungen vom frei bestimmten Leben über Bord zu werfen und dafür auch die Risiken dieser Lebensweise in Kauf nehmen. Der alte Schamane soll für die Gemeinschaft die Verbindung zur Vergangenheit bewahren und einen guten Weg in die Zukunft weisen.