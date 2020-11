Der große Horizont

Hartebeeshoek Radio Astronomical Observatory, Südafrika.

Quelle: ORF/Cosmos Factory/Harald Mittermüller

Im Jahr 2001 erleiden zahlreiche Bewohner der US-Bundesstaaten Utah und Colorado plötzliche Asthma-Anfälle, ausgelöst durch ungewöhnlich starke Luftverschmutzung. Der Grund dafür scheint rasch gefunden: die großen Industriegebiete weiter westlich in Kalifornien. Erst als ein lokaler Radioreporter den NASA-Forscher Gene Carl Feldman kontaktiert, kommt die tatsächliche Ursache ans Licht. Feldman erkennt mit einem Blick, dass in der Woche zuvor ein Sandsturm über die mongolische Wüste gefegt ist - 15.000 Kilometer weit entfernt.



Dabei gerieten riesige Staubwolken in die Atmosphäre, die von den vorherrschenden Winden quer über den Pazifik getrieben wurden und schließlich in Colorado und Utah landeten - wo die Menschen dann von unerklärlichen Asthma-Attacken heimgesucht wurden. Aufgedeckt wurde dieser verblüffende, weltumspannende Zusammenhang durch hochauflösende Satellitenfotos: Gene Carl Feldman ist Experte für die Beobachtung der Erde aus dem All. Satelliten haben das Bild der Erde von Grund auf verändert. Die Späher im Orbit liefern neue Perspektiven unseres Planeten - ihre Bilder und Daten zeigen die Erde erstmals in ihrer Gesamtheit.