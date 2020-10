Der ewige Kampf - Fluss und Meer im Po-Delta

Italiens längster Fluss, der Po, hat an seiner Mündung eines der größten Flussdeltas in Europa geschaffen. Doch dort, wo Fluss und Meer aufeinandertreffen, findet ein ständiger Kampf um das neue Land statt.



Lange konnte sich der Fluss gegen das Meer behaupten und schob seine Fracht aus Sand und Schlamm in die Mündung hinaus. Aber nun scheint das Delta zu schrumpfen mit dramatischen Folgen für Mensch und Tier. Ilona Riehl und Günther Bludszuweit zeigen die Naturschätze des Po-Deltas, die den Touristen in der Regel verborgen bleiben. Die Filmautoren schildern aber auch die Ursachen, die dazu führen, dass sich diese wunderbare Natur- und Kulturlandschaft tiefgreifend verändert.