Dokumentation

Der Barnim

Der Barnim im Nordosten Brandenburgs gilt als der "große Balkon" Berlins: eine Landschaft mit Hügeln, Tälern und unzähligen Seen, umsäumt von Buchenwäldern, die zum Weltnaturerbe gehören. Hier findet man das kleinste Theater Brandenburgs - in einem Feuerwehrhaus. Hier bauen Menschen Solarboote und schippern auf dem Finowkanal, dem ältesten Kanal Deutschlands. Und wo einst das "märkische Wuppertal" lag, in Eberswalde, treffen sich Idealisten.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 10.05.2021