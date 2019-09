Der Atem der Erde

Riesenlibelle,

Quelle: ORF/AV Dokumenta/AV-dokumenta

Im Verlauf der Erdgeschichte schwankten die verfügbaren Sauerstoffmengen auf dem Planeten stark. Diese Schwankungen ermöglichten die wesentlichen Innovationsschritte in der Entwicklung der Lebewesen. Als der Sauerstoffgehalt in den Meeren vor rund 400 Millionen Jahren einen Tiefstand erreichte, begannen im Meer lebende Tiere, ihren Sauerstoffbedarf aus der Luft zu ergänzen und in weiterer Folge an Land zu gehen.



Als vor 300 Millionen Jahren der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre doppelt so hoch war wie heute, konnten Insekten riesenhafte Formen annehmen. Libellen etwa erreichten einen Meter Flügelspannweite. Die Dinosaurier entwickelten ein Atmungssystem, das um ein Drittel effizienter ist als jenes der Menschen. Es ist bis heute in den Körpern der Vögel im Einsatz nur dadurch sind sie fähig zu fliegen. Einen der Höhepunkte im Film bildet eine Szene, die veranschaulichen soll, wie Tyrannosaurus Rex vor 65 Millionen Jahren vom gesteigerten Sauerstoffangebot in der Atmosphäre profitierte.