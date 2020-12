Der Arlberg - Wiege des alpinen Skilaufs

Schneechaos am Arlberg.

Quelle: ORF/epo FILM.

In St. Anton entstand die erste Skischule der Region, geführt von Hannes Schneider, dem Erfinder der legendären Arlberg-Technik, der in den kommenden Jahrzehnten in den Augen vieler zum "Ski Gott" werden sollte.



Der Arlberg kann aber auch mit einem "Ski Papst" aufwarten: Prof. Stefan Kruckenhauser revolutionierte die staatliche Skilehrerausbildung und gemeinsam trugen sie die Art Ski zu fahren und vor allem Skifahren zu unterrichten in die Welt hinaus. So waren zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg die meisten Skischulen in den USA unter österreichischer Führung und auch in Südamerika, Australien und selbst Neuseeland lehrte man die Arlberg Technik.